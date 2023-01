Vrancken spreekt over zijn nieuwe aanwinst en het feit dat zijn ploeg niet in topvorm is

Dinsdag zit Wouter Vrancken na een wedstrijd geschorst te zijn opnieuw op de bank bij KRC Genk.

Westerlo is de volgende tegenstander van de competitieleider. “Westerlo is gewoon een goeie ploeg”, vindt Wouter Vrancken bij Het Laatste Nieuws. “Er zit echt een idee achter met Jonas, met wie ik nog een goed contact heb. Ze staan waar ze horen te staan. Ze proberen ook goed voetbal te spelen. Om daar punten te pakken zullen we top moeten zijn.”

Vrancken was vooral heel blij dat zijn nieuwe spits Yira Sor voor het winnende doelpunt zorgde. “Er zit een ongelooflijke groeimarge op, al heeft hij nog een aanpassingsperiode nodig om tactisch helemaal mee te zijn met onze principes. Dat zag je zaterdag af en toe, maar dat is ook de normaalste zaak van de wereld. Buiten tien minuten die we speciaal voor hem openhielden, heeft hij amper tactisch met ons kunnen trainen.”

Tegen Essevee was het echter wel geen topwedstrijd. “Maar het zijn weer drie punten. Je zag dat we konden terugvallen op onze defensieve organisatie. De jongens bleven zeer gedisciplineerd. We hebben al vaker dit seizoen een resultaat uit de brand gesleept als we even onderlagen. We krijgen weinig goals tegen en of dat in de toekomst zo blijft, weet je nooit. Het kan altijd tegenzitten. Maar uiteindelijk zijn we dit weekend wel uitgelopen op Antwerp en Club Brugge.”