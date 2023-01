Brecht Capon ziet nog geen crisis bij KV Oostende: "Momenteel allemaal niet nodig"

KV Oostende staat ondertussen op een degradatieplaats, maar aan zee nemen ze het woord crisis nog altijd niet in de mond.

De ploegen onderin de klassering lijken allemaal begonnen aan hun inhaalrace. Met de komst van Vormer en Brüls heeft Zulte Waregem nieuwe wapens in huis. Ook Kortrijk zweeft op een nieuw elan met de nieuwe trainer.

Aan de kust is het al lang vijf voor twaalf, maar daar lijkt het nog niet helemaal door te dringen tot alle geledingen van de club. Voorlopig zijn het enkel de supporters die zich al een tijdje stevig zorgen beginnen te maken.

“Het is nog niet uitzichtloos. De kernwaarden zijn er nog steeds: overgave, mentaliteit, inzet. En een positieve sfeer in de groep is er ook nog”, vertelt Brecht Capon aan Het Nieuwsblad.

“Groepsgesprekken en dergelijke: dat is momenteel nog niet nodig. Iedereen in deze groep weet dat het gewoon beter moet en dat we voor de spiegel moeten gaan staan. Als we positief kunnen blijven en alles geven, dan kan het. Anders worden we gewoon een vogel voor de kat.”