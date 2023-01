Julien De Sart schrikt zelf van verschil met Club Brugge: "Dat is wel opmerkelijk"

Club Brugge staat momenteel vierde in de rangschikking van de Jupiler Pro League. KAA Gent volgt op amper één schamel puntje.

KAA Gent heeft een goede zaak gedaan dit weekend. “Het verschil tussen Club Brugge en AA Gent is maar één punt. Dat is wel opmerkelijk”, zegt Julien De Sart bij Het Nieuwsblad. “Normaal zijn ze op financieel vlak van een ander niveau dan wij. Kijk ook maar naar hun kern. Dan moeten we ergens toch wel iets goed doen, hè.”

De ambities van de Buffalo’s blijven identiek. “We willen die top vier absoluut bereiken en daar de competitie ook in eindigen. Zeker nu we uitgeschakeld zijn in de Beker van België. We zijn hoe dan ook de underdog.”

Voor De Sart loopt het ook steeds beter en beter. “Ik voel me prima, maar heb nog wat tijd nodig. Een speler heeft wedstrijden nodig om zijn niveau op te krikken. Donderdag spelen we tegen Charleroi, toch wel ons zwarte beest. Ik verwacht me opnieuw aan een zware match.”