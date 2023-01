'STVV haalt twee oude bekenden om Brüls en Al-Dakhil te vervangen'

Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil trokken de deur achter zich dicht op Stayen, maar de vervangers lijken al op komst.

Volgens Het Belang van Limburg wil STVV Rocco Reitz en Taichi Hara huren van respectievelijk Mönchengladbach en Alavés voor de rest van het seizoen.

Het tweetal kende vorig seizoen een goede passage bij STVV. Reitz mocht bij Borussia dit seizoen maar één keer invallen en speelde vaak met het B-elftal mee.

Hara mag dan weer vertrekken bij Alaves, terwijl dat vorige zomer voor de Spanjaarden geen optie is. Hij was vooral een invaller in de Spaanse tweede klasse.