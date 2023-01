Voormalige middenvelder van Beerschot kan naar Chelsea

Het kan soms snel gaan in het voetbal. Vraag dat maar aan Moisés Caceido van Brighton.

Vorig seizoen speelde hij tot aan de winterstop degradatievoetbal met Beerschot. Hij koos ervoor om vanaf januari 2022 terug uit te komen voor zijn moederclub Brighton en dit heeft hem geen windeieren gelegd. Hij kreeg mondjesmaat zijn kans en is dit seizoen een vaste waarde geworden bij een uitstekend presterend Brighton.

In 17 wedstrijden in de Premier League kwam hij éénmaal tot scoren en gaf één assist. Volgens het Engelse Sky Sport hebben zijn prestaties de interesse gewekt van Chelsea. De 21-jarige middenvelder heeft volgens Transfermarkt.com een waarde van 38 miljoen euro en nog een contract tot medio 2025. Chelsea zal dus met de nodige centen over de brug moeten komen om hem los te weken.