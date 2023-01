'Club Brugge doet opnieuw zaken met FC Barcelona: transfer zo goed als rond'

Club Brugge haalt na Ferran Jutgla een nieuwe speler op bij FC Barcelona Atletic.

Verschillende kranten melden de komst van de 18-jarige van Victor Barbera van FC Barcelona Atletic, de B-ploeg van Barcelona.

Hij komt in de zomer transfervrij over naar het Jan Breydelstadion, want een contractverlenging wou hij in Barcelona niet meer tekenen.

In de Youth League liet hij dit seizoen al heel mooie dingen zien en scoorde hij aan de lopende band.

De deal is nog niet helemaal officieel, maar zou elk moment rond kunnen zijn, zo laten de kranten nog weten.