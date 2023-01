'KV Oostende haalt speler uit de Duitse tweede klasse binnen'

De supporters van KV Oostende schreeuwen om versterking. Tegen Royal Antwerp FC werd nog maar eens duidelijk dat er kwaliteit nodig is.

Heel wat ploegen onderin de klassering van de Jupiler Pro League hebben zich de voorbije weken serieus versterkt. KV Kortrijk en Zulte Waregem lijken een nieuw elan gevonden te hebben.

KV Oostende staat ondertussen op een degradatieplaats en moet vol aan de bak om zich nog te redden. Kwalitatieve versterkingen binnenhalen is daarbij een must.

Op de Facebookgroep van KV Oostende is te lezen dat Oostende interesse heeft in Kelvin Arase. De Oostenrijker speelt momenteel in de Duitse tweede klasse voor Karlsruher SC.

Het is de lokale krant Badische Neueste Nachrichten die schrijft dat de deal met KV Oostende zo goed als rond is. De speler met Nigeriaanse roots speelt er geen rol van betekenis meer en mag weg.