CIJFER VAN DE WEEK: 41,9% - Deze Belgische club is veruit de beste qua 'eigen opgeleide spelers', waar staan de topclubs?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de speeltijd die eigen opgeleide spelers krijgen op de totale speeltijd van hun club.

Bekijken we het algemeen over heel Europa, dan is MSK Zilina uit Slowakije de primus met liefst 73,3%, voor Dynamo Kiev (73,1%) en Athletic Club de Bilbao (56,2%). De tweede club uit de grote competities is Lyon, net boven de 50%.

JPL

Als we naar België kijken, dan is Anderlecht de primus. Zij staan met 41,9% speeltijd aan eigen opgeleide spelers volgens het CIES ver boven alle andere teams uit de Jupiler Pro League. Over heel Europa staan ze bovendien tiende.

Standard (27,7%) en Genk (26,3%) vervolledigen het podium van de Jupiler Pro League. Helemaal onderin vinden we Kortrijk, Union en Zulte Waregem.