🎥 OFFICIEEL Michael Frey verhuurd aan Schalke 04

De kogel is door de kerk. Michael Frey heeft zijn laatste match voor Antwerp gespeeld.

RAFC verhuurt Michael Frey (28) tot het einde van het seizoen aan Schalke 04. Die Königsblauen toonden al een tijdje interesse in Frey maar slaagden er niet in een akkoord te vinden met RAFC.

"Intussen heeft Schalke de nodige inspanningen geleverd zowel voor de korte termijn als op het vlak van een eventuele definitieve aankoop. De deal is zonet geofficialiseerd. Schalke 04 speelt na een jaar afwezigheid opnieuw in de Bundesliga en hoopt om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen. Viel Glück in Gelsenkirchen, Michael!", klinkt het bij The Great Old.