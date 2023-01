'Nog een club uit Italië wil Radja Nainggolan binnenhalen door speciale band met coach De Rossi'

Radja Nainggolan kijkt uit naar een andere club.

Officieel is Radja Nainggolan nog altijd speler van Antwerp, maar daar heeft hij duidelijk geen toekomst meer. Onlangs was Nainggolan nog in Cagliari, waar zijn ex-club uit de Serie B speelt, maar ondertussen is Nainggolan weer in België.

In Antwerpen zou hij zijn conditie onderhouden. Een terugkeer naar Italië lijkt het meest aannemelijk en nu heeft zich ook een tweede club gemeld. Zo zou SPAL, veertiende in de Serie B, interesse hebben, dat meldt Sky Sport Italia.

Nainggolan heeft een speciale band opgebouwd met coach Daniele De Rossi toen ze nog bij AS Roma speelden en dat wil de club nu gebruiken om Nainggolan te overtuigen. SPAL is wel een concurrent van Calgliari en het is dus maar de vraag of Nainggolan daarop zou ingaan.