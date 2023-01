Standard ziet Deen een maand uitvallen, maar ziet ook Dönnum terugkeren terwijl Dussenne nog niet weg is

Standard trekt zondagnamiddag naar Antwerp.

De Deen Jacob Barrett Laursen (28) viel na 40 minuten uit tegen KV Mechelen. De Deen zal nog een paar weken afwezig zijn. "Hij zal drie of zelfs vier weken afwezig zijn. Hij werd geraakt aan de binnenband van de knie", zei Standard-coach Deila op zijn persconferentie.

Deila kan tegen Antwerp dan weer wel rekenen op Aron Dönnum (24). De Noor ontbrak tegen KV Mechelen, maar is weer fit. "Hij is klaar om te spelen", zei Deila over zijn landgenoot.

Ook kapitein Noë Dussenne, die sterk wordt gelinkt aan een vertrek, kan spelen. De transfer van Dussenne naar Lokomotiv Moskou is nog altijd niet helemaal rond en dus is hij gewoon nog een optie in de verdediging voor Deila.