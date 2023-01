Geen Belg nodig als bondscoach Rode Duivels: "Dat is het allerbelangrijkste"

Philippe Clement werd genoemd als één van de kandidaten om bondscoach te worden.

Clement doet momenteel zijn ding bij AS Monaco. De job van bondscoach interesseert hem op dit moment niet. Of nog niet. Voorlopig wil hij dagdagelijks bezig zijn binnen een club.

Dat de Rode Duivels een Belg als bondscoach nodig hebben is voor Philippe Clement nonsens. “Nee, dat vind ik niet. Het allerbelangrijkste is dat we straks een goeie bondscoach hebben. En volgens mij zijn er een paar bekwame mensen aangeduid om die te vissen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Als we ons puur zouden focussen op Belgen, zou de vijver waaruit we kunnen vissen alleen maar kleiner worden. We moeten vooral iemand vinden die ons land op de kaart kan zetten zoals dat de voorbije jaren gebeurd is. Dat is het allerbelangrijkste.”