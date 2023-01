Na Fabio Silva is Sebastiano Esposito ook op weg om Anderlecht te verlaten

Sebastiano Esposito heeft nog geen potten kunnen breken sinds zijn huurovergang van Inter Milan naar Anderlecht. Het lijkt erop dat de aanvaller al terug vertrekt uit de Jupiler Pro League.

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport gaat Sebastiano Esposito aan de slag in Italië. De krant weet dat de Italiaanse tweedeklasser Ternana de aanvaller wil huren voor de rest van het seizoen van Inter. De kans gaat klein zijn dat Anderlecht hem iets in de weg gaat leggen want de transfer is tot op heden nog geen succes gebleken.

In de Jupiler Pro League kwam hij in 14 wedstrijden nog maar één keer tot scoren. Zijn laatste minuten dateren ondertussen al van voor het WK toen hij op 6 november één minuut mocht aantreden tegen Antwerp.