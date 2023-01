Raphael Holzhauser is het scoren nog niet verleerd

Het laatste seizoen en half zit de carrière van Raphael Holzhauser wat in de slop. Bij het Duitse 1860 München heeft hij getoond dat hij nog steeds een doelpunt kan maken.

Raphael Holzhauser stond aan de aftrap bij 1860 München tegen FSV Zwickau in de Duitse 3de klasse. Voor de aanvallende middenvelder was het zijn tweede optreden nadat hij vorig weekend tegen Mannheim zijn debuut maakte.

Holzhauser mocht in de basis beginnen en was direct belangrijk. Na 1 minuut opende hij de score en 1860 München zou de partij winnen met 3-1. Het lijkt erop dat hij stelselmatig zijn vertrouwen aan het terugvinden is.

De Duitsers huren hem tot het einde van het seizoen van OH Leuven waar hij nog een contract heeft tot medio 2024.