SOS spits gezocht: Antwerp moet snel op zoek naar nieuwe nummer 9 na winst tegen Standard

Met twee goals was Vincent Janssen ook tegen Standard trefzeker. De Nederlander is nu samen met Onuachu topscorer in de Jupiler Pro League. Maar volgende week tegen Anderlecht zal de Nederlander niet van de partij zijn.

Janssen kreeg in de eerste helft namelijk een geel karton onder zijn neus geduwd. Zijn vijfde al dit seizoen waardoor hij een schorsing moet uitzitten wanneer Antwerp naar Anderlecht trekt volgende week. "Bovendien kreeg Calvin Stengs zijn 4e gele kaart en staat hij dus ook op scherp. Maar ik vond geen van beide gele kaarten terecht", klinkt het bij trainer Mark Van Bommel achteraf.

Geen spitsen meer over

Dat Janssen uitgerekend nu een schorsing moet uitzitten is allesbehalve ideaal. Michael Frey is enkele dagen geleden namelijk naar Schalke getrokken nadat hij zich niet kon neerleggen bij zijn invallerstatus. Nu kon hij wel gebruikt worden door Mark Van Bommel aangezien er dus geen spits meer beschikbaar is. Fischer en Nsimba zouden het op papier nog wel kunnen maar ideaal is het niet.

Transfer snel afronden

Daarom wil Antwerp zo snel mogelijk werk maken van de komst van Gyrano Kerk. De 27-jarige Nederlander is nog niet officieel van Antwerp maar CEO Sven Jacques liet al weten dat de onderhandelingen met Lokomotiv Moskou in een vergevorderd stadium zitten. "Is er al iets officieel? Vraagt Van Bommel tijdens de persconferentie? Ik dacht van niet en ik praat niet over spelers waar ik niet over beschik maar we zouden hem wel kunnen gebruiken", besluit hij veelzeggend.