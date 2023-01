Lapoussin spreekt over zijn toekomst bij Union SG: "Een vertrek in januari?"

Loïc Lapoussin ligt nog tot 2025 onder contract bij Union SG, maar hij wordt de laatste tijd genoemd om een transfer te maken.

De vleugelspeler uit Madagaskar ziet het voor het einde van de maand niet meer gebeuren, zo liet hij afgelopen weekend weten na de match van Union.

“Ik ben iemand die niet te veel vragen stelt. Ik probeer te genieten op het veld en we zullen zien wat er gebeurt. Ik ben 100 procent gefocust op Union. Als ik weg moet, zien we later wel. Maar daar kijk ik voorlopig niet naar”, citeert La Capitale hem.

Lapoussin kwam bij Union in slechte papieren toen hij begin december positief testte op alcohol in het verkeer. Hij aanvaardde de gevolgen en mocht na een schorsing door de club snel weer trainen en spelen.