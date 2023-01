Officieel: Club Brugge maakt opnieuw uitgaande transfer bekend

Club Brugge ontdeed zich op maandag van Sobol, op dinsdag zijn ze opnieuw een speler kwijt aan uitgaande zijde.

Het leek al eventjes duidelijk: Cyle Larin bij Club Brugge? Dat verhaal was zo goed als ten einde, want hij kwam steeds minder vaak in de plannen voor.

ℹ️ Cyle larin trekt op uitleenbasis naar Real Valladolid.



Veel succes, Cyle! 💪🏼 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 24, 2023

PAOK Saloniki en Cadiz uit Spanje toonden interesse, maar uiteindelijk is het Real Valladolid dat de nieuwe bestemming is geworden voor de Canadees.

Het ging de voorbije dagen plots snel in de deal, nu is het dus ook officieel rond. Valladolid huurt de spits van Club Brugge voor zes maanden.