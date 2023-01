OFFICIEEL: Sebastien Dewaest zet zijn carrière verder in Cyprus

AEL Limassol kondigde dinsdagavond de transfer aan van Sebastien Dewaest.

Bij Racing Genk was Sebastien Dewaest helemaal op een zijspoor beland na zijn verhuurperiode bij OH Leuven vorig seizoen. Hij mocht uitkijken naar een andere club en heeft deze nu gevonden. AEL Limassol maakte bekend dat de 31-jarige centrale verdediger een contract tekent tot het einde van het seizoen met een optie om één bijkomend jaar.

In België kwam de Dewaest uit voor Racing Genk, OH Leuven, Sporting Charleroi en Roeselare. Hij kende één passage in het buitenland en dit was bij het Franse Toulouse.