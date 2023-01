De Guardiola-baby's doen het allemaal fantastisch als trainer: Kompany, Arteta en Xavi allemaal top of the league

Josep Guardiola is de vader van een hele generatie nieuwe trainers. De huidige coach van Manchester City heeft momenteel drie ex-spelers of -assitenten die de competities in Engeland en Spanje aanvoeren.

Dat Guardiola zijn invloed verder reikt dan enkel de jongens waarmee hij werkte, liet Julian Nagelsmann - met Bayern München ook niet slecht bezig - duidelijk merken: "Ik bel Pep niet om te vragen wat te doen", zei hij in een interview met SportBild. "Ik stuur hem enkele van onze spelscènes als video op mijn mobiele telefoon en vertel hem mijn oplossing. Dan antwoordt hij eerlijk en overleggen we. Dat vind je heel zelden, en het is veel waard. Vooral met Pep, omdat hij agressief zoveel dingen anders doet dan op de traditionele manier zou worden opgelost."

Het is maar één van de voorbeelden van hoe Guardiola een hele generatie trainers aan het beïnvloeden is. Mikel Arteta, zijn voormalige assistent bij City en nu met Arsenal zijn grootste concurrent voor de Premier League-titel, kan niet genoeg benadrukken welke rol Guardiola gespeeld heeft in zijn tactische ontwikkeling als coach.

Engeland kijkt nu al uit naar duel Kompany-Guardiola

Xavi, huidig coach van Barcelona en ook aan de leiding in de Primera Division, speelde nog samen met Guardiola bij Barça. Nog voor hij één voet in Engeland zette, had Xavi al voorspeld: "Hij gaat het gezicht van de Premier League voor altijd veranderen." De twee hebben nog altijd nauw contact en ook Xavi stuurt hem nog regelmatig om zijn tactische inzichten af te toetsen.

En dan heb je nog Vincent Kompany, die bij Anderlecht al dikwijls eens vragen stuurde over zijn trainingen of tactieken naar zijn leermeester. Omgekeerd vroeg Guardiola ook tips aan Kompany toen hij met City tegen Club Brugge uitkwam. "Hij was erg belangrijk voor mij om op een andere manier naar het spel te kijken, zoals hij voor veel spelers en veel andere coaches is geweest", bekende Guardiola eerder.

Ook Kompany is met Burnley top of the league en onhoudbaar onderweg naar de Premier League. Straks neemt hij het dus waarschijnlijk tegen hem op. In Engeland gaan ze er een hele kluif aan hebben als dat gebeurt.