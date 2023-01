'KV Kortrijk wil een ex-speler van SK Beveren terug naar België halen'

KV Kortrijk is sterk geïnteresseerd in een jonge Belg die momenteel bij Benevento speelt. De club wil hem terug naar België halen.

In 2020 vertrok Daam Foulon (23) bij SK Beveren (toen nog Waasland-Beveren). Foulon ging naar Benevento en heeft daar nog een contract tot 2023.

Er is wel interesse van buitenaf voor de jonge linksback. SPAL toont interesse, maar volgens Het Laatste Nieuws is er ook interesse van KV Kortrijk. Kortrijk zou over de beste papieren beschikken.

De voorbije seizoenen speelde Foulon 70 wedstrijden voor Benevento. Eerst was dat nog in de Serie A, maar in 2021 zakte hij mee naar de Serie B.