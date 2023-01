Beerschot blokkeert transfer naar Westerlo: 'Voor geen enkel bedrag te koop'

Westerlo probeerde de voorbije dagen om Mardochée Nzita weg te plukken bij Beerschot.

Nzita werd vorige zomer door Beerschot opgehaald bij Pescara in de Italiaanse Serie C voor amper 100.000 euro. Hij tekende voor drie seizoenen.

De linksback ontbolsterde meteen bij Beerschot en dat merkte men ook bij Westerlo op. Nzita, eigenlijk een jeugdproduct van Anderlecht, kan de vervanger worden van Maxim De Cuyper bij Westerlo.

Volgens Gazet van Antwerpen houdt Beerschot het been stijf en is Nzita op dit moment voor geen enkel bedrag ter wereld te koop. Volgens Transfermarkt is Nzita 300.000 euro waard.