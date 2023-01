Marc Brys voor duel tegen STVV: "Punten pakken tegen een rechtstreekse concurrent"

OH Leuven ontvangt op speeldag 23 STVV in het King Power at Den Dreef Stadion. Coach Marc Brys kijkt vooruit naar het treffen tegen de Kanaries.

OH Leuven verloor op de vorige speeldag met 1-0 op het veld van Union. Een pijnlijke nederlaag want de jongens van coach Marc Brys speelden een meer dan verdienstelijke wedstrijd tegen de Brusselaars. “De nederlaag op Union was een ontgoocheling. We speelden een goede wedstrijd, hadden meer balbezit en meer en betere kansen. Alle statistieken waren in ons voordeel, maar we pakken geen punten. Uiteraard is dat ontgoochelend, maar het geeft ook vertrouwen dat we tegen een goede ploeg zo een goede wedstrijd spelen.”

Tegen STVV hoopt Marc Brys opnieuw een resultaat te halen. “We willen graag play-off 2 spelen en we staan op een punt van dat objectief. Dus is het belangrijk om tegen een rechtstreekse concurrent punten te pakken. Het is een belangrijke wedstrijd, maar de andere zijn dat ook. Wat voor wedstrijd ik verwacht? STVV is een stugge ploeg. Ze slikken weinig doelpunten en spelen graag in de omschakeling. Iedereen heeft het lastig tegen hen. Ik verwacht een gesloten wedstrijd, maar we moeten geduldig blijven en het niet willen forceren,” aldus Brys.