Mbaye Leye zonder Ruud Vormer tegen Club Brugge: "Geen schrik voor zware nederlaag"

Zulte Waregem mist Ruud Vormer tegen Club Brugge, maar dat mag volgens trainer Mbaye Leye helemaal geen probleem vormen.

Het collectief primeert bij Essevee en dan kan je de afwezigheid van Ruud Vormer op een andere manier opvangen. “Natuurlijk is de figuur van Ruud belangrijk voor ons: zijn coaching en zijn rol de manier hoe we pressen is groot. Daarnaast brengt hij ook rust in balbezit. Daarnaast zie je hem natuurlijk graag samenspelen met jongens zoals Christian Brüls en Jelle Vossen die er terug bij is”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Club Brugge wordt geen gemakkelijke opdracht. “Club staat nu op de vijfde plaats maar ik bekijk hen nog altijd met heel veel respect. Het is nooit een goed moment om tegen hen te spelen. Zij zijn altijd favoriet en iedereen verwacht dat je zondag met 0-3 verliest. Bekijk maar eens de cijfers op transfermarkt.be, het is nog altijd David tegen Goliath.”

Druk is er niet bij Zulte Waregem. “Ik heb geen schrik om een zware nederlaag te lijden. De voorbije jaren gebeurde dat wel eens als Brugge op bezoek kwam bij ons. Jelle en Ruud zorgden toen voor de helft van die Brugse goals, dus die zitten nu bij ons. We moeten nu dus vooral focussen op Hans Vanaken. Ach, je moet tegen een ploeg zoals Club Brugge sowieso een collectief antwoord proberen te hebben.”