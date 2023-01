Calvin Stengs maakt grote indruk op Antwerps middenveld, maar bestaat er kans dat hij blijft? "Ik zeg niet bij voorbaat neen"

Calvin Stengs kwam bij Antwerp aan als buitenspeler, maar werd door Mark van Bommel op het middenveld gezet. Een geslaagde zet, want samen met Arthur Vermeeren vormt hij een droomkoppel. Maar kan dat ook volgend seizoen nog?

Stengs wordt immers zonder aankoopoptie gehuurd van OGC Nice. Daar betaalden ze 15 miljoen voor hem, maar kon hij nog niet echt zijn kunstjes laten zien. "Het niveau dat ik nu bereik, haalde ik daar niet. Er is misschien wel één excuus: ik heb er nooit een reeks matchen gekregen, zoals hier of bij AZ. Het was lastig om in een bepaald ritme te geraken. Maar nogmaals: ik kon ook weinig aanspraak maken op meer", vertelt hij bij GvA.

Antwerp huurt hem voor een jaar, maar aan dit niveau zullen ze hem waarschijnlijk graag houden. “Ik sluit niks uit. Ik heb het erg naar mijn zin, maar ik ga me in de zomer sowieso moeten melden in Frankrijk. Ik zeg zeker niet bij voorbaat neen.”