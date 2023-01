OFFICIEEL: De kogel is door de... Kerk... Antwerp heeft nieuwe aanvaller te pakken

Zoals verwacht maakt Gyrano Kerk de overstap van Lokomotiv Moskou naar Antwerp. De winger tekende tot het einde van het seizoen.

Het was even wachten op de officiële afhandeling, want eigenlijk wou Lokomotiv hem niet laten vertrekken. Maar door de oorlog heeft de FIFA uitzonderingen mogelijk gemaakt. Hij maakt gebruik van een uitzonderingsbepaling van FIFA om de overstap naar R Antwerp FC te maken.

De polyvalente aanvaller, die in Nederland furore maakte bij FC Utrecht, tekende een contract tot eind dit seizoen.