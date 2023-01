🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt versterking uit Denemarken

KV Kortrijk versterkt zich voor de rest van het seizoen met Nikolas Dyhr van FC Midtjylland.

"Nikolas Dyhr komt naar het Guldensporenstadion", laat KV Kortrijk weten. De 21-jarige Deen komt op uitleenbasis over van FC Midtjylland voor de rest van het seizoen.

De jonge linksachter doorliep de jeugdreeksen van Midtjylland en debuteerde in 2019 voor het eerste eftal. Dyhr werd met Midtjylland 1 keer kampioen van Denemarken en hij won ook 1 maal de Deense beker.

In 82 wedstrijden voor Midtjylland kwam Nikolas 3 keer tot scoren en gaf hij 7 assists, hij was met de club ook actief in de voorrondes van de Champions League en speelde mee in de Europa & Conference League.

Voor de beloften van Denemarken speelde Dyhr in de kwalificaties voor het EK U21, onder meer tegen de U21 van België.