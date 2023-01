OFFICIEEL: Charleroi laat 19-jarige aanvaller naar FC Utrecht vertrekken

Charleroi heeft de huurtransfer van Anthony Descotte naar het Nederlandse FC Utrecht afgerond. De 19-jarige aanvaller wordt verhuurd met aankoopoptie.

Descotte kwam in 2019 naar Charleroi, maar kon er nooit een basisplaats veroveren. Hij is wel Belgisch jeugdinternational en voor zijn verdere ontwikkeling was het beter om naar een club te gaan waar hij meer speeltijd kreeg.

Hij speelde 20 keer in het A-elftal van de Carolo's en was daarin goed voor één assist.