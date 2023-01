Boomlange spits voor Anderlecht? Oud dossier werd weer opgeduikeld

De fans van Anderlecht gaan best nog niet slapen, want in Neerpede draait Jesper Fredberg nog steeds op volle toeren. De zoektocht naar een spits verloopt intussen wel niet over rozen.

Er zijn nog verschillende pistes. Waaronder blijkbaar ook Tolu Arokodare. De boomlange (1m97) spits van Amiens - waar hij op uitleenbasis van het Estse Valmiera speelt - was ook al in beeld onder Peter Verbeke. Hij werd vanavond niet in de selectie opgenomen, maar er was ook al sprake van het Italiaanse Cremonese. Uitgesloten is het dus niet. Intussen wordt er ook nog druk onderhandeld over Harry Toffolo, wiens deal ook nog niet rond is. De Engelse linksback wil heel graag komen, maar Nottingham Forest houdt voorlopig de boot af. In Anderlecht geloven ze wel nog dat het rond zal komen.