'Visumproblemen: nieuwe bondscoach nog sneller voorgesteld dan technisch directeur'

De Belgische voetbalbond heeft zijn nieuwe bondscoach en zijn nieuwe technisch directeur beet. Maar het zou nog wel eventjes kunnen duren voor alles echt helemaal officieel is.

De Belgische voetbalbond heeft een nieuwe bondscoach en een nieuwe technisch directeur gevonden. Domenico Tedesco (37) wordt de nieuwe oefenmeester, al zal hij mogelijk pas aan het einde van de week worden voorgesteld.

Visumproblemen

Volgens VTM is het mogelijk dat hij dan alsnog sneller wordt voorgesteld dan de nieuwe technisch directeur Frank Vercauteren. Daarmee heeft de KBVB al eventjes een principe-akkoord, maar de ex-coach van KV Mechelen, Cercle Brugge, OH Leuven en Anderlecht is nog niet in het land.

Hij kampt momenteel in Rusland met visumproblemen en die moeten eerst van de baan zijn voor hij in België kan worden voorgesteld. Daardoor wordt de boel een beetje op de langere baan geschoven, zo blijkt.