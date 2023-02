Eindelijk officieel: Antwerp speelt winger kwijt

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het eindelijk definitief. En daarmee verliest Antwerp een jaar lang een winger.

UPDATE: De deal is inmiddels beklonken. Fischer zal een jaar uitgeleend worden aan AIK Solna, in januari 2024 keert hij terug naar De Bosuil. RAFC verhuurt Viktor Fischer (28) aan het Zweedse AIK. De verhuurperiode loopt begin januari 2024 af. In Zweden loopt een voetbalseizoen gelijk met de jaarkalender.



Veel succes, Viktor! 🤝🎣 pic.twitter.com/TqUvl8tuFx — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 3, 2023 Het was een kwestie van tijd vooraleer Viktor Fischer Antwerp zal verlaten. De 28-jarige winger trekt naar Zweden. Geen haast AIK Solna is de nieuwe bestemming voor Fischer. Dat wordt ons ook vanuit Zweden ondertussen bevestigd, zoveel is duidelijk. De club is momenteel in Portugal op winterstage en daar zou Fischer eerstdaags aansluiten. Met de deal is geen haast gemoeid, want de transfermercato is in Zweden nog open tot maart.