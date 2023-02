Hein Vanhaezebrouck verrast bij KAA Gent: "Heb de training moeten stilleggen"

KAA Gent zag op de slotdag van de wintermercato Ibrahim Salah totaal onverwacht nog vertrekken.

Een bod dat niet geweigerd kon worden, zo is te horen bij de Buffalo’s. Voor trainer Hein Vanhaezebrouck is het een stevig verlies. “We verliezen zo wel onze meest creatieve speler, de enige die het verschil kon maken. En dat in volle strijd voor play-off 1. Dat is aangekomen bij de staf én de spelers”, zegt Vanhaezebrouck op zijn persconferentie geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Met alle gevolgen van dien voor de spelersgroep. “Gisteren heb ik de training moeten stilleggen, omdat het geloof er precies uit was. Bij sommigen speelde het dat zij geen transfer hebben gehad, bij anderen dat zij nog geen duidelijkheid hebben over hun contract. Maar zij moeten beseffen dat dit nog altijd de mooiste job ter wereld is.”

De loftrompet bleef maar spelen bij HVH. “Weet je, we gaan Salah’s positiviteit missen. Hij was een echte extraverte speler in een heel introverte groep. Hij vliegt er altijd in, babbelt met iedereen. Zelfs met de grote namen. Dankzij zijn positiviteit, drive en plezier daagde hij iedereen elke dag uit. Daarom was ik een grote fan. Salah was hét lichtpunt in onze groep. Hij bracht vuur, leven en plezier. Ik zie niemand die dat meteen zal invullen.”