Wintertransfer RSCA Futures lijkt nu al op deur van A-ploeg te kloppen: "Dat is toch mijn plan"

De RSCA Futures hebben er sinds de WK-break een onmiddellijke versterking bijgekregen. De 23-jarige Zweed, Henrik Bellman, maakt er indruk met zijn techniek en fantastische goals. Straks ook bij de A-ploeg?

De Futures spelen vanavond op hetzelfde moment als de A-ploeg. Maar iemand van de staff gaat zeker en vast de beloften in het oog houden, want Bellman klopt nu al hard op de deur. “Hij komt met de goeie mentaliteit en wil impact maken, ook op training”, zei CEO Sports Jesper Fredberg gisteren nog over Bellman op Mauve tv. “Iedereen is hongerig om beter te worden en daarvoor is Bellman een uitstekende ambassadeur bij de Futures.”

Bellman tekende voor een half seizoen, met twee jaar optie. Dat laatste duidelijk om hem door te laten groeien naar de A-ploeg. Mogelijk mag hij daar dit seizoen al eens van proeven. “Dat is toch mijn plan”, geeft hij toe in de Zweedse pers. “Maar ik kan ook niet verwachten dat ik meteen mag spelen voor de A-ploeg, want het blijft toch een grote stap. Anderlecht is alleszins een extreem stimulerende en professionele omgeving.”