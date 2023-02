"Hij was beter zelf gaan liggen": Bondsparket eist deze schorsing voor Calvin Stengs

Royal Antwerp FC heeft de verdediging gevoerd tegen de vier speeldagen schorsing die de Disciplinaire Raad Calvin Stengs had opgelegd.

Stengs kreeg in het duel tegen RSC Anderlecht een rode kaart voor een slaande beweging aan het adres van Amadou Diaware. Het bondsparket eiste drie speeldagen schorsing. Antwerp ging in beroep, zodat Stengs in de beker kon spelen tegen Union. De Disciplinaire Raad legde echter een zwaardere schorsing op met vier speeldagen effectief.

“Stengs wilde zich simpelweg bevrijden van Diawara. Hij duwde Diawara gewoon van zich af, er was geen slag met de vuist. De speler begrijpt dat hij niet had moeten reageren, hij was beter zelf gaan liggen”, citeert Het Nieuwsblad de verdediging van Antwerp.

Het bondsparket had zijn uitleg al klaar. “Het gaat hier niet om losrukken. Dan had Stengs de linkerarm kunnen gebruiken. Er was bovendien een hoge intensiteit. Het is niet aan de speler om het recht in eigen handen te nemen. Uitlokking rechtvaardigt de reactie trouwens niet.”

Het bondsparket vroeg opnieuw vier speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel. De uitspraak volgt vandaag nog en daartegen is geen beroep meer mogelijk.