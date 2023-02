Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe spits van RSC Anderlecht

Anderlecht slaagde er niet in binnen te halen wat het wou. Met Islam Slimani werd een spits van 34 jaar aangetrokken.

Een noodgedwongen keuze van RSC Anderlecht, omdat er geen andere opties meer waren. “Tja, hij kwam gratis, met één jaar optie. Het is een oplossing op korte termijn, niet de jonge gast die past in de visie van de komende jaren, hij moet nu presteren…”, zegt Imke Courtois in De Zondag.

“Anderlecht heeft nu eenmaal niet meer dezelfde financiële en sportieve kracht als vroeger waardoor Tolu Arokodare voor Genk koos. Pas 22, fysiek sterk, diepgang: een betere en duurzamere aankoop. De perfecte vervanger voor Onuachu, lijkt me.”

Ook Union is zijn spits kwijt, maar haalde met Vertessen de ideale vervanger. “Beiden waren belangrijk voor hun club. Arokodare en Vertessen hebben een gelijkaardig profiel. Antwerp heeft trouwens met de jonge Keita ook verstandig aangetrokken.”