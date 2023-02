Top&Flop Mrabti, Hrosovsky, wintertransfers Genk en Union vs Essevee, Schoofs en de eeuwig slechte arbitrage

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Vista op het middenveld Af en toe kunnen wij eens genieten van een heerlijke pass. Het was niet anders op de voetbalvelden afgelopen weekend. De doorsteekpass van Mrabti op Storm was er eentje om duimen en vingers af te likken, Hrosovsky deed het wat later ook richting Paintsil. Genieten. © photonews Genkse nieuwkomers Wintertransfers die meteen van belang zijn voor hun team? Dat is altijd een extra meerwaarde. En als je er meerdere hebt, zoals bij Genk? Dan heb je met een team te maken dat volop kan meespelen om de titel. Zowel Yira Sor als 'Tolu' scoorden op bezoek bij Gent een belangrijk doelpunt. Union De uitdagers zijn en blijven voorlopig Union SG. Onder goedkeurend oog van vertrekker Vanzeir liet ook daar nieuwkomer Vertessen zich zien. En bovendien was het een knappe totaalprestatie, opnieuw. Een 4-0 overwinning met sterkhouders die het in elke linie goed deden. Sterk. FLOP Essevee Al moet ook gezegd dat Zulte Waregem niet écht heeft aangedrongen. Zij lieten alles maar wat op zijn beloop in Brussel. De matchen die eraan komen zijn drie matchen van cruciaal belang in de degradatiestrijd, maar een match zomaar te grabbel gooien blijft een risico. Schoofs De enige echte man van de match in Mechelen - Charleroi? Dat was Rob Schoofs, tegen wil en dank om een beetje. De manier waarop hij een rode kaart pakte met een drieste tackle? Niet slim. En ook helemaal niet van zijn gewoonte. Arbitrage En zal het verbazen dat we ook deze week eens over de arbitrage moeten spreken? Kortrijk voelde zich bekocht bij een gevalletje met een mogelijke strafschop op Selemani. Er was een doelpunt van Anderlecht waar wat twijfels waren over eerder buitenspel van Slimani en ook Jonas De Roeck had er na Eupen - Westerlo genoeg van - zij claimden twee strafschoppen.