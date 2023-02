🎥 Malinovskyi knikkert PSG uit de Franse beker met prachtig doelpunt, ook Will Still verliest een eerste keer met Reims

Enkele verrassingen in de Franse beker.

Geen Messi, Mbappé en Neymar in de kwarfinale van de Franse beker. In de achtste finale verloor PSG van Olympique Marseille met 2-1. Voor Marseille is het de eerste zege in eigen stadion tegen PSG sinds 2011.

Marseille kwam op voorsprong dankzij een penaltygoal van Sanchez. Ramos scoorde net voor de rust nog de gelijkmaker, maar Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) scoorde net voor het uur de 2-1 met een geweldige knal.

Ook Reims en Will Still liggen uit de Franse beker. Toulouse won met 3-1 van Reims, de eerste nederlaag van de club onder Still, die er sinds 15 oktober coach is. Maxime Busi en Thomas Foket stonden in de basis bij Reims, Brecht Dejaegere zat niet in de selectie bij Toulouse.