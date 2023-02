Ajax blijft winnen na ontslag Schreuder en plaatst zich met nipte zege in Enschede voor kwartfinales beker

Na het ontslag van Schreuder pakte Ajax al enkele keren stevig uit in de competitie. In de beker heeft het nu ook de kwartfinales bereikt, zij het na een nipte zege.

Bij Ajax zal het besef wel doorgedrongen zijn in de eerste helft dat het uit bij Twente niet zo'n ruime score ging worden als in de vorige competitieduels. Ajax had het balbezit, maar de kansen waren voor rust voor Twente. Een eerste mogelijkheid was er na doorgaan van Misidjan en ook bij een flipperkast aan het einde van de eerste periode kwamen de bezoekers goed weg.

Kudus beslist bekermatch

In de loop van de tweede helft werd Ajax zelf dreigender. Een Amsterdams doelpunt hing in de lucht en viel uiteindelijk ook met twintig minuten te gaan. Tadic gaf tussen een paar verdedigers de pass op Kudus, de Ghanees rondde prima af.

Nadien kregen De Tukkers nog amper kansen. Voor Ajax was het zaak om die 0-1 over de streep te trekken, zodat de kwalificatie voor de kwartfinales een feit was. Zo geschiedde ook. In de slotminuten viel Michel Vlap nog in bij Twente, maar ook de voormalig Anderlecht-speler kon niet meer voor een ommekeer zorgen.