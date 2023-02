📷 Testspeler bij RSC Anderlecht vindt elders in Europa onderdak

RSC Anderlecht nodigde Jaydon Nelson uit om mee te trainen. De transfer ketste echter op het allerlaatste moment af en ondertussen is duidelijk waarom.

De speler van Toronto FC uit de Major League Soccer heeft een overeenkomst gesloten met Rosenborg. Daarvoor legt de Noorse club 800.000 euro op tafel.

Opnieuw een betaalbare deal die Anderlecht in de laatste rechte lijn miste. Het is nu zien of de Canadees weet door te breken in Europa.

I’m really excited to start this new chapter of my career with Rosenborg. It’s always been my dream to play in Europe and I couldn’t have asked for a better club to join at this stage of my career. I’m really excited to get to work now. Thank you for all the support!🖤🤍 pic.twitter.com/64ZilWBQ61