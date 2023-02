Club Brugge-coach Parker wil 'cold, calculated assassins': "Dat wil ik bij ons niet zien gebeuren"

Scott Parker werd bij Club Brugge binnengehaald om het team weer op de rails te krijgen, maar sindsdien is de achterstand op Genk nog een stuk groter geworden. De Engelsman heeft een langetermijnsvisie en moet ook nog afrekenen met de nieuwigheden die hij ervaart in het Belgisch voetbal.

Zo was hij verrast door de sfeer in de stadions. "Het enthousiasme, de passie. Versta me niet verkeerd: op zich vind ik dat heel positief. Maar de wedstrijden gaan er hier redelijk emotioneel aan toe en ik heb de indruk dat onze spelers soms moeite hebben om hún emoties onder controle te houden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik wil dat ze er vol voor gaan, maar niet dat ze de lijn overschrijden. In Genk werd de trainer van de tegenpartij al na 35 minuten naar de tribunes gestuurd. Dat kan gebeuren, maar dat wil ik bij ons niet zien. Ik wil dat we het hoofd koel houden. Dat we cold, calculated assassins zijn en wedstrijden winnen.”

Daarom haalde hij ook Rudy Heylen als mental coach erbij. "Zelf werk ik ook al jarenlang met een sportpsycholoog. Want toen ik op jonge leeftijd bij Chelsea terechtkwam, was ik daar totaal niet klaar voor. Nadien bij Newcastle besefte ik dat ik hulp nodig had. Op dat moment was dat nog taboe, maar we zijn allemaal mensen van vlees en bloed en in mijn geval bracht het feit dat ik elke zaterdag voor 40 à 50.000 man moest spelen enorm veel druk en stress mee."