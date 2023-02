Leye recupereert de nodige pionnen voor duel met KV Oostende: "Dit heb ik graag"

Dit weekend staat onderin de klassering het duel tussen Zulte Waregem en KV Oostende op de agenda.

Mbaye Leye begon zijn persconferentie alvast met goed nieuws. “Willen, Fila, Derijck en Gano hebben meegetraind. Als ze geen negatieve reactie hebben, kunnen zij aansluiten”, was er te horen.

“Fadera keert bovendien terug uit schorsing. Dus de keuze is in principe wel wat groter. Dit heb ik graag. Zeker ook omdat we tegen Oostende moeten spelen. Ndour blijft wel out, zonde, want hij is één van de weinige jongens die diepgang heeft.”

KV Oostende is op dit moment de ploeg waar niet alleen sportief, maar ook financieel klappen vallen. “De berichten over de financiële problemen in Oostende, proberen we te negeren. Wij hebben genoeg potentieel om het behoud te verzekeren. Wij moeten de klus nu zien te klaren.”