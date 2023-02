Teuma uit op transfer of nieuw contract: "Ik ben één van de beste spelers in de Belgische competitie"

Teddy Teuma ligt nog tot 2025 onder contract bij Union SG. Toch is een transfer volgens de Fransman nog mogelijk en wel om één reden.

Het lijkt alsof Teuma gebeiteld zit bij Union SG, maar toch laat hij een opening om een transfer te maken. “Sportief zit ik goed bij Union, kan ik nergens beter zijn. Ik ben aanvoerder, we doen mee voor de prijzen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Al is hij wel nog te verleiden… “Maar ik ga heel eerlijk zijn: het financiële plaatje kan in de toekomst de doorslag geven. Op dat vlak is Union een 'kleine' club. Stel je voor dat er een buitenlandse ploeg aanklopt met een interessanter voorstel. Op dat moment ga ik moeten kiezen.”

Opties ziet hij zeker nog komen, ook al is hij ondertussen 30. “Ik heb nog een paar jaar om mijn toekomst veilig te stellen. We weten allemaal dat een carrière snel voorbij kan zijn. Ik heb vorig jaar mijn contract verlengd, maar dat wil niet zeggen dat ik blijf.”

Aan Union SG dus om hun werk te doen. “Ik heb nog stappen vooruit gezet. Ik ben geëvolueerd als voetballer. Mijn waarde is opnieuw veranderd. Ik ben één van de beste spelers in de Belgische competitie. Ik zou dus ook één van de beste salarissen moeten hebben. En daar zit ik nog ver vanaf.”