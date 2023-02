Weer nieuwe protesten tegen Vandenhaute verwacht zondag in Lotto Park, Riemer laat er zich over uit

Als we ons oor te luister leggen bij de Anderlecht-fans gaat het zondag in het Lotto Park niet echt rustig zijn. Ze plannen opnieuw protesten tegen niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute.

Het artikel in Humo heeft de rust niet echt doen neerdalen in Neerpede. De teneur rond dat artikel verschilt ook. Veel werknemers staan er zeker niet achter. Maar het kwaad is geschied en de supporters - die al niet gelukkig waren met Wouter Vandenhaute - zullen dat zondag nogmaals laten merken.

"Goh, wat moet ik daarop zeggen?", reageert Brian Riemer. "Wat kan ik eraan doen? Ik respecteer de mening van iedereen, maar ik wil focussen op het voetbal. Het enige wat ik kan doen is goeie coaching bieden. Natuurlijk raakt het me, want ik voel in die korte tijd al heel veel liefde voor deze club. Wat kan ik veranderen? Ik zei hetzelfde tegen de spelers. Wij moeten zoveel mogelijk punten voor de club vergaren. Dat is onze job!"