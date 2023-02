🎥 Twee zaken worden beter met de jaren: Wijn en Dieumerci Mbokani

Niet veel zaken worden beter met de jaren, maar Dieumerci Mbokani is daar wel één van. Dat bewijst hij nog maar eens nu in de Challenger Pro League.

Dieumerci Mbokani liet prachtige zaken zien bij Standard, Anderlecht en bij Antwerp. Momenteel doet hij exact hetzelfde bij SK Beveren. Ze wonnen vandaag, mede dankzij één doelpunt en één assist van Mbokani, met zware 5-2 cijfers van Dender. Het wedstrijdverslag kan u HIER lezen.

Dit zet zijn teller dit seizoen op 10 doelpunten en vijf assists in amper 14 wedstrijden. Mede dankzij hem staat SK Beveren nu 2de in de Challenger Pro League. Zeker niet slecht voor een aanvaller van 37 jaar dit toch nooit bekendstond om zo grote trainingsethos.

In België komt hij zo aan 318 wedstrijden waarin hij 160 keer het net vond en 65 keer een ploeggenoot bediende. Hij werd vijfmaal kampioen in de België, won éénmaal de Croky Cup en tweemaal de Supercup. Individueel werd hij éénmaal topscoorder in de Jupiler Pro League en werd hij door zijn mede voetballers gekroond tot speler van het jaar.

Kan hij daar nog een titel in de Challenger Pro League bijdoen?