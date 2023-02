Dimitri De Condé over Bilal El Khannouss: "Dat is gewoon onbespreekbaar"

Met Bilal El Khannouss heeft KRC Genk goud in de rangen lopen. Niet alleen sportief, maar ook financieel richting de toekomst.

Head of Football Dimitri De Condé is over één ding alvast zeker. Bilal El Khannouss speelt volgend seizoen hoe dan ook voor KRC Genk. “Bilal moet hier nog minstens anderhalf jaar voetballen. Vroeger vertrekken is onbespreekbaar. Daar zijn we heel zwart-wit over geweest tijdens de gesprekken met hem”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Toch betekent dat niet dat er deze zomer niet over een transfer gesproken kan worden, maar KRC Genk zal daarvoor het onderste uit de kan proberen te halen en hoe dan ook geen toegift doen. “Hij kan dat anderhalf jaar langer bij Genk nog goed gebruiken in zijn ontwikkeling”, gaat De Condé verder.

“Bilal heeft een dragende rol bij ons. Hij is geen flankspeler die in minuut 60 invalt, hé. Bilal is onze spelverdeler. Dat is meer waard dan de laatste twintig minuten te mogen meespelen in pakweg de Bundesliga. Bilal denkt er ook zo over. Hij kan vandaag nergens beter zitten dan in Genk.”