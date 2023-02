Done deal: Antwerp ziet jonge spits nog vertrekken

Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het zo goed als officieel: een speler van Antwerp is op weg naar eigen land.

De Canadese spits Jules-Anthony Vilsaint (20) kwam in maart 2021 toe bij Antwerp, maar kon zich nooit doorzetten in de A-kern. Spitsenoverschot Ook bij de beloften was hij vaker invaller dan basisspeler. Nu keert hij terug naar Montreal FC, het team van Hernan Losada. Rest de vraag of hij daar meer tot spelen gaat toekomen, want met Quioto, Kamara, Toye, Offor en Sunusi zijn er heel wat aanvallers beschikbaar bij dat team.