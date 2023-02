Antwerp-aanwinst speelt eigenlijk niet zo graag op huidige positie: "Indien nodig kan ik het wel"

Antwerp haalde tijdens de winter Gyrano Kerk uit Moskou weg. De Nederlander moest intussen al depanneren omdat Vincent Janssen geschorst was, maar heeft een andere positie in gedachten.

Als enige centrumspits spelen, dat doet hij niet zo graag. "Ik ben een flankspeler. Bij mijn debuut voor Antwerp, twee weken geleden op Anderlecht, stond ik weliswaar in het centrum. Indien nodig kan ik dat ook wel, maar mijn voorkeur gaat uit naar de flank. Daar ben ik opgeleid en voel ik me het best", zegt hij in HLN.

"Onder Erik ten Hag kreeg ik eerder al een paar keer een meer centrale rol. Maar dat was in steun van een echte targetspits, Sébastien Haller. Dat ik dus ook een partnership zou kunnen vormen met Vincent Janssen? Daarvoor moet je bij de trainer zijn. Om nu zelf opstellingen te beginnen maken..."