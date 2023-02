Imke Courtois over Wouter Vandenhaute: "Hij heeft de situatie onderschat"

De politie staat paraat voor de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en STVV van deze zondag.

Er wordt verwacht dat supporters van RSC Anderlecht acties zullen plannen tegen de club en in het bijzonder voorzitter Wouter Vandenhaute.

Voor Imke Courtois is het net als voor Franky van der Elst genoeg geweest. Die veroordeelde eerder deze week al de laster aan het adres van de Anderlechtvoorzitter.

“Het is wat, ja. Ik volg Franky Van der Elst wel, dat het niet nodig was om op die manier Vandenhaute, die al op de grond lag, nog een paar trappen te geven”, klinkt het in De Zondag.

“Ik kan daar alleen over zeggen dat ik Vandenhaute een goeie ondernemer acht die wellicht als supporter te veel de sportieve en financiële problemen van Anderlecht heeft onderschat.”