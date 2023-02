Bladzijde omgeslagen bij Cercle Brugge: "Heeft men het bij Anderlecht momenteel ook over"

Vincent Goemaere nam vorige maand na drie jaar ontslag als voorzitter van Cercle Brugge.

Het was geen gemakkelijke beslissing voor Goemaere om Cercle Brugge vaarwel te zeggen. “Ik was niet klaar voor dat afscheid, ik geef niet graag op. Ik weet als ceo van Stardekk dat je als ondernemer al eens moet doorzetten. Dat geeft me energie. En het had ook gekund om er nog eens tien jaar als voorzitter bij te doen. Maar soms moet je in het belang van de organisatie andere beslissingen nemen. Ik wilde ook eerlijk blijven met mezelf”, klinkt het op kw.be.

Cercle Brugge was volgens Goemaere precies wat anderen niet zijn. De kleinschaligheid was precies één van de sterktes van de club. Er gebeurden dingen waar Goemaere zich echter niet in kon vinden richting de toekomst van groenzwart.

“Ik had het moeilijk met het nieuwe logo. Niet zozeer over hoe het er finaal uit moest zien, wel over het proces erachter. Ik besef dat het moeilijk is om alle fans te betrekken in het proces, maar ík zou dit stapsgewijs gedaan hebben. Ook al merk je in de tribunes veel jonge en enthousiaste Cercle-supporters, het nieuwe logo valt niet echt te zien, hé… Dát bedoel ik.”

Al is Cercle Brugge niet de enige club waar dergelijke zaken gebeuren. “Er werd een bladzijde omgeslagen in de geschiedenis van Cercle en dan moet je iedereen aan de basis mee hebben. Het is die cultuuromslag waar men het momenteel bij Anderlecht ook over heeft. Voor mij zijn dit eigenheden waar je in het voetbal gewoon niet zomaar aankomt.”