Debat van de week: dit zijn uw degradanten - en wie haalt play-off 1?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar de mogelijke degradanten in de Jupiler Pro League, want het is alle hens aan dek stilaan met nog negen speeldagen voor de boeg. En uw mening was vrij duidelijk, zeker wat betreft Oostende en Seraing. Die twee teams zijn vogels voor de kat. Voor het derde ticket dacht u vorige week aan KAS Eupen, al pakten zij wel een belangrijke driepunter afgelopen weekend. Ook Zulte Waregem en Kortrijk moeten zeker nog vrezen dus. Deze week kijken we eens naar de bovenkant van het klassement, want de komende weken staan er heel wat belangrijke duels op het programma ook voor play-off 1. Wie haalt de top-4? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt play-off 1? Genk (62) 100% Union (56) 100% Antwerp (50) 100% Club Brugge (42) 56% Gent (39) 18% Standard (38) 9% Westerlo (36) 3% Cercle Brugge (35) 3% STVV (35) 3% Anderlecht (34) 9% Nog een ander team (laat in reacties weten wie!) 0% Je kan nog stemmen tot 20/02/2023 03:00.