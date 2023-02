Jonas De Roeck zonder revanchegevoel naar Stayen: "Bewuste keuze in ons voetbal"

Vijf jaar is het ondertussen dat Jonas De Roeck bij STVV moest vertrekken. Hij trekt zonder revanchegevoelens terug naar Stayen.

Het is al eventjes dat De Roeck weg is bij STVV. “Of ik nog revanchegevoelens heb omdat ik destijds mocht beschikken van de Japanners op Stayen? Bijlange niet”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Westerlo staat voor een moeilijke verplaatsing. “Het kunstgras speelt een rol, maar nog belangrijker is het feit dat STVV een moeilijk te ontwrichten blok vormt. De neutrale toeschouwer vindt de speelwijze misschien niet zo leuk, omdat ze het nogal afwachtend aanpakken. Maar defensief controleren ze het wel erg goed. En toch moet je ook op je hoede zijn voor hun offensieve momenten.”

Westerlo kan daar wel een en ander tegenover zetten. “Wij hebben met ‘Westel’ dit seizoen wel al getoond dat we veel voetballende kwaliteiten hebben. Ook offensief. We creëren kansen in quasi elke wedstrijd. Soms is dat met het risico dat we achteraan wat kwetsbaarder worden, maar we willen nu eenmaal zo voetballen. Dat is een bewuste keuze.”